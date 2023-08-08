В Самаре прошел танцевальный вечер для людей серебряного возраста

Участники танцевального вечера получили заряд бодрости и позитива, а также завели новые знакомства и скрасили себе досуг / Фото: Единая Россия

В Самаре в ДК «Заря» прошел танцевальный вечер для людей серебряного возраста «Главное, ребята, сердцем не стареть». Его организовали в рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия».

Участниками мероприятия стали более 50 жителей Самары и активисты «Молодой гвардии». Под руководством ведущих танцоров студии «Империя» они разучили и исполнили различные историко-бытовые танцы: па-де-грас, вальс, регтайм. Все получили заряд бодрости и позитива, а также завели новые знакомства и скрасили себе досуг.

- Вечер прошел прекрасно. Я считаю, важно показать старшему поколению, что в любом возрасте можно проявлять активность и участвовать в общественной жизни, - поделился активист МГЕР Промышленного района Константин Жуков.

Представители старшего поколения остались довольны таким времяпрепровождением. Они выразили желание и в дальнейшем участвовать в подобных мероприятиях.

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