Выставка русского авангардиста Расторгуева впервые откроется в музее Самары

На открытие выставки каждый желающий может прийти бесплатно. Фото: Самарский художественный музей

В четверг, 10 августа, в 18:00 в Самаре впервые откроется выставка одного из представителей второй волны русского авангарда Евгения Расторгуева. В Самарском художественном музее будут представлены серии «Городецкие фантазии» и «Часовня Духа».

Как отметили в пресс-службе музея, Евгений Расторгуев создал целый мир образов традиционной русской фольклорной темы в авторской интерпретации. Живописная серия «Городецкие фантазии» включает в себя франтихи в немыслимых шляпах, молодцы в картузах, продавцы разных поделок.

А графическая серия «Часовня Духа» является реквием по любимой женщине. Главными предметами в работах стали раковины из коллекции, которую собирала жена живописца. Работы художника находятся в коллекциях многих других музеев и частных собраний.

На открытие выставки в Самарский художественный музей каждый желающий может прийти бесплатно. А в последующие дни стоимость билетов составит 150 рублей для всех и 100 рублей - для льготников.

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