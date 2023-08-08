В Самаре может смениться руководство в 11-м арбитражном апелляционном суде

Наиля Сафаева возглавляет инстанцию с осени 2017 года / Фото: 11-й арбитражный апелляционный суд / vk.com

В 11-м арбитражном апелляционном суде, который расположен в Самаре, грядут кадровые перестановки. Свой пост в скором времени может покинуть председатель инстанции Наиля Сафаева. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) не одобрила ее кандидатуру.

Наиля Сафаева возглавляет 11-й арбитражный апелляционный суд с 2017-го. В этом году истекает срок ее полномочий. Она планировала остаться на своем посту на второй срок, но не смогла заручиться необходимыми рекомендациями. Как пишет OBOZ.INFO, у членов ВККС возникли вопросы как к самой Налие Сафаевой, так и к суду. В частности, речь идет о большом проценте отменных и измененных актов, а также о не исполнении указаний кассации при повторном рассмотрении дел. Судья подтвердила, что подобные случаи действительно были, но в последнее время их количество сократилось в разы. При ее назначении на пост их было более 30 за год, а теперь - около пяти.

Наиля Сафарова была единственным претендентом на должность председателя 11-й арбитражного апелляционного суда. Однако ее кандидатуру так и не поддержали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.