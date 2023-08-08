В Самаре арестованное имущество нарушителей выставят на торги

Жители смогут приобрести арестованное имущество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на электронной торговой площадке продадут арестованное имущество. Торги пройдут 16, 23 и 28 августа 2023 года.

По информации ГУФССП России по Самарской области, торги в форме аукциона пройдут в 09:00 по московскому времени. В эти дни жители региона смогут приобрести жилые помещения в Новокуйбышевске, Тольятти, Сызрани и Самаре площадь которых от 30 до 81,4 квадратных метров и стоимостью от 1,8 до 6 миллионов рублей. Помимо квартир, жители смогут купить несколько земельных участков, здание, используемое под магазин, машино-место в Октябрьском районе, а также склады компоста и селективных отходов.

Также з движимого имущества на торги выставят КАМАЗ, специализированную автоцистерна, грузовой фургон, автомобили «Skoda Rapid,», «Ford Focus», «Renault Sandero», «Toyota Land Cruiser».