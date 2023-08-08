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НовостиПроисшествия8 августа 2023 8:57

В Самаре на пересечении Юных Пионеров и Металлистов разверзлась огромная яма

Дорожные черви открыли «портал в Ад» прямо посреди дороги в Кировском районе Самары
Анастасия ФИЛАТОВА
Провал образовался неподалеку от пешеходного перехода / Фото: Подслушано Самара

Провал образовался неподалеку от пешеходного перехода / Фото: Подслушано Самара

Во вторник, 8 августа 2023 года, на пересечении проспекта Юных Пионеров и улицы Металлистов в Самаре произошло ЧП. Прямо посреди проезжей части открылся «портал в Ад». Огромная яма образовалась неподалеку от пешеходного перехода. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

- На пересечении Юных Пионеров и Металлистов в асфальте зияет огромная яма. Она ничем не огорожена, - поделились горожане.

Напомним, это уже не первое подобное ЧП в этом районе. В начале апреля 2022 года примерно в этом же месте уже образовывался внушительный провал. Тогда причиной стала авария на сетях ресурсоснабжающей компании. Из-за газовой коррозии обрушился свод коллектора. Были проведены ремонтные работы по его восстановлению

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