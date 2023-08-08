Самара вошла в топ-10 городов по покупкам обручальных колец

Продажи обручальных колец в Самаре выросли на 5%, а средний чек увеличился на 4%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара вошла в десятку городов-лидеров по продажам обручальных колец в России. Об этом сообщили в пресс-службе ювелирного бренда SOKOLOV.

Так, с января по июнь 2023 года в Самаре индекс составил 1,9 – столько изделий было куплено на каждую тысячу жителей города. Средний чек на обручальные кольца составил 9549 рублей. Это седьмое место среди регионов. Также отмечается, что больше всего продаж в городе было в июне.

В отличии от того же периода 2022 года продажи обручальных колец в Самаре выросли на 5%, а средний чек увеличился на 4%. Также отмечается, что 59% самарцев предпочитают золото: чаще всего выбирают красное золото (48%), а затем белое (32%).

Лидерами рейтинга стали Москва (средняя цена – 11 877 рублей), Тюмень (10 372 рублей), Екатеринбург и Ярославль (10 372 рубля и 11 644 рублей). Также в топ по «обручальному индексу» вошли Санкт-Петербург (13 504 рублей) и Воронеж (11 629 рублей).

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