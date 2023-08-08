В Тольятти чиновники и общественники проверили качество ремонта ул. Революционной

Проверяющие пришли к выводу, что отремонтированный участок соответствует установленным нормам / Фото: Единая Россия

Представители министерства транспорта Самарской области, общественники и депутаты оценили качество отремонтированных дорог по нацпроекту в Тольятти. В частности, они проверили, как обновили проезжую часть улицы Революционной.

Так, в работу был взят участок улицы Революционной от Ленинского проспекта до Приморского бульвара. Его протяженность составляет 1,37 км. Рабочие сняли старое покрытие, уложили новое, заменили бортовой камень, установили пешеходное ограждение, заменили дорожные знаки и нанесли разметку.

В рамках осмотра чиновники и общественники проверили ровность дороги, качество работ по созданию безбарьерной среды на пешеходных переходах. В целом они положительно оценили проведенный ремонт. Однако и.о. замминистра транспорта Александр Николаев высказал одно замечание. Он обратил внимание подрядчика на необходимость заделки мест отбора проб асфальта. Представители компании пообещали все сделать в течение суток.

- Отремонтированный участок соответствуют установленным нормам. Немаловажно, что верхний слой дорожного полотна выполнен из современной асфальтобетонной смеси ЩМА-16. Она отличается износостойкостью и будет служить долгий срок. Также я высказал предложение об устройстве более широких пешеходных пандусов, - отметил региональный координатор партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги» Алексей Степанов.

Напомним, в Тольятти по нацпроекту в этом году уже отремонтировали семь участков дорог по улицам Жилина, Макарова, Революционной, Жукова, Цеховой и Новозаводской. Их общая протяженность составляет 13 км.

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