Экс-игрок «Крыльев Советов» отправился добровольцем на СВО

В настоящее время Андрей Соломатин находится под Артемовском (Бахмут) / Фото: vk.com/soloma1975

Бывший игрок самарских «Крыльев Советов» Андрей Соломатин отправился на СВО. Он вступил в ряды батальона «Экспаньола». Это добровольческое подразделение, сформированное из фанатов различных клубов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Насколько известно, легендарный футболист ранее ездил в Донбасс с гуманитарной помощью. А теперь он решил пополнить ряды бойцов СВО. Андрей Соломатин вступил в добровольческий отряд, получил позывной Солома и отправился защищать Артемовск (Бахмут).

В соцсетях опубликовано видео с передовой с участием известного спортсмена. Андрей Соломатин выразил надежду, что футболисты поддержат своих фанатов, которые раньше болели за них на трибунах, а теперь защищают Родину.

Напомним, Андрею Соломатину 47 лет. Он воспитанник московского «Торпедо». Выступал за столичный «Локомотив», ЦСКА, «Кубань», «Спартак» (НН), «Анжи». В 2005 году играл за самарские «Крылья Советов». Также он входил в состав сборной России. Футбольную карьеру окончил в 2007 году. В дальнейшем занимался тренировкой детей и юношей.

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