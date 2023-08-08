В Самаре после жалоб жителей ускорили ремонт крыльца в подъезде

Работы велись в Железнодорожном районе. Фото: ЦУР Самарская область

В Самаре после жалоб жителей ускорили ремонт в многоквартирном доме, расположенном на улице Рабочая, 89 в Железнодорожном районе. Работы здесь стартовали почти месяц назад и сильно затянулись. Об этом самарцы сообщили в социальных сетях.

– Жители сообщили, что в доме живет много пенсионеров и семей с маленькими детьми,. Всем им пришлось преодолевать препятствия. Козырек над подъездом демонтировали вместе с лестницей, а дверной замок после дождя оказался испорчен, – рассказали в ЦУР Самарской области.

Жалобу заметили специалисты ЦУР. Они передали информацию в местную администрацию. В итоге управляющая компания завершила ремонт в кратчайшие сроки.

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