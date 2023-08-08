Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 августа 2023 12:19

В Самаре после жалоб жителей ускорили ремонт крыльца в подъезде

Обращение в ЦУР помогло самарцам вернуть крыльцо и козырек над подъездом
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Работы велись в Железнодорожном районе. Фото: ЦУР Самарская область

Работы велись в Железнодорожном районе. Фото: ЦУР Самарская область

В Самаре после жалоб жителей ускорили ремонт в многоквартирном доме, расположенном на улице Рабочая, 89 в Железнодорожном районе. Работы здесь стартовали почти месяц назад и сильно затянулись. Об этом самарцы сообщили в социальных сетях.

– Жители сообщили, что в доме живет много пенсионеров и семей с маленькими детьми,. Всем им пришлось преодолевать препятствия. Козырек над подъездом демонтировали вместе с лестницей, а дверной замок после дождя оказался испорчен, – рассказали в ЦУР Самарской области.

Жалобу заметили специалисты ЦУР. Они передали информацию в местную администрацию. В итоге управляющая компания завершила ремонт в кратчайшие сроки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.