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НовостиПроисшествия8 августа 2023 12:38

Самарский депутат прокомментировал задержание мэра Димитровграда Большакова

Депутат Госдумы РФ от Самарского региона Владимир Кошелев высказался насчет задержания чиновника из Ульяновской области
Анастасия ФИЛАТОВА
Силовики задержали Андрея Большакова прямо во дворе администрации Димитровграда

Силовики задержали Андрея Большакова прямо во дворе администрации Димитровграда

Фото: СОЦСЕТИ

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Владимир Кошелев прокомментировал информацию о задержании двух чиновников Ульяновской области. Речь идет о мэре Димитровграда Андрее Большакове и помощнике губернатора Игоре Эделе.

- Моя позиция проста: вор должен сидеть в тюрьме, а не на совещаниях у губернатора. Еще месяц назад я говорил об актуальности серьезной антикоррупционной работы в Ульяновской области, - написал Владимир Кошелев в своем телеграм-канале.

Напомним, Андрея Большакова задержали во вторник, 8 августа 2023 года. Как пишет «КП-Ульяновск», все произошло прямо во дворе городской администрации, куда мэр приехал на своем авто. Чиновник не захотел выходить из машины, тогда правоохранителям пришлось разбить окно. Его вывели из машины, заковали в наручники и положили лицом в асфальт.

По предварительным данным, в автомобиле главы Димитровграда нашли крупную сумму денег – 1 млн рублей. Чиновника подозревают в получении взятки. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских уже уволил его с занимаемой должности. Что касается Игоря Эделя, то его, насколько известно, тоже задержали по подозрению в коррупционном преступлении.

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