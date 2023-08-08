Самарский депутат прокомментировал задержание мэра Димитровграда Большакова

Силовики задержали Андрея Большакова прямо во дворе администрации Димитровграда Фото: СОЦСЕТИ

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Владимир Кошелев прокомментировал информацию о задержании двух чиновников Ульяновской области. Речь идет о мэре Димитровграда Андрее Большакове и помощнике губернатора Игоре Эделе.

- Моя позиция проста: вор должен сидеть в тюрьме, а не на совещаниях у губернатора. Еще месяц назад я говорил об актуальности серьезной антикоррупционной работы в Ульяновской области, - написал Владимир Кошелев в своем телеграм-канале.

Напомним, Андрея Большакова задержали во вторник, 8 августа 2023 года. Как пишет «КП-Ульяновск», все произошло прямо во дворе городской администрации, куда мэр приехал на своем авто. Чиновник не захотел выходить из машины, тогда правоохранителям пришлось разбить окно. Его вывели из машины, заковали в наручники и положили лицом в асфальт.

По предварительным данным, в автомобиле главы Димитровграда нашли крупную сумму денег – 1 млн рублей. Чиновника подозревают в получении взятки. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских уже уволил его с занимаемой должности. Что касается Игоря Эделя, то его, насколько известно, тоже задержали по подозрению в коррупционном преступлении.

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