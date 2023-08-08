В аэропорту Курумоч за неделю уничтожили почти 300 кг орехов, фруктов и специй

Инспекторы выявили 133 авиапассажира из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана, которые пытались провезти подкарантинную продукцию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область пытались завезти подкарантинную продукцию. За неделю – с 31 июля по 6 августа 2023 года – у пассажиров аэропорта Курумоч нашли 296,7 кг запрещенных товаров: орехи, фрукты, специи. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Инспекторы ведомства выявили 133 авиапассажира из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана, которые пытались провезти орехи, фрукты, сухофрукты, крупы, специи, зерно и даже части растений. Данная продукция запрещена к ввозу в РФ. Это связано с риском распространения семян опасных сорняков, насекомых-вредителей, заболеваний растений. Все перечисленные выше продукты изъяли и уничтожили.

Досмотру подверглись и более 10 тысяч срезов цветов, ввезенных из Армении. По данным Россельхознадзора, вся импортная подкарантинная продукция сопровождалась фитосанитарными сертификатами.

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