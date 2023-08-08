Елена Лапушкина проверила благоустройство трех общественных пространств в Самаре

Завершить работы должны к 1 сентября. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается благоустройство сквера Высоцкого, сквера Первых Космонавтов и общественного пространства у домов №22-24 на ул. Ново-Садовой. Работы ведутся за счет городского бюджета. Во вторник, 8 августа, ход работ проверила мэр Елена Лапушкина.

Сквер Высоцкого в этом году продолжает свое преображение. Здесь поменяют плиточное покрытие на аллеях, высадят кустарники, установят новые скамейки, беседки и урны. Параллельно ведутся работы в сквере Первых Космонавтов. Специалисты уже заменили плиточное покрытие и установили бордюрные камни. Сейчас ведется устройство системы автополива, освещения. В дальнейшем в сквере появятся цветники и кустарники, будут установлены урны и скамейки.

У домов на улице Ново-Садовой идет установка бортовых камней и устройство плиточного покрытия. Подрядчик также высадит кустарники и цветы, установит скамейки и урны, смонтирует систему автополива и наружное освещение.

Завершить работы должны к 1 сентября.