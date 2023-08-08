В Самаре в день матча «Крыльев» и «Зенита» пустят дополнительные автобусы

Изменения коснутся автобусов и трамваев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 9 августа 2023 года, в Самаре состоится матч между «Крыльями Советов» и «Зенитом». Для удобства жителей власти решили усилить работу общественного транспорта. Об этом сообщили в мэрии.

Так, после игры болельщиков будут ждать дополнительные трамваи №7 – они прибудут на остановку «Самара Арена». Работа трамвайных маршрутов, проходящих по улице Ташкентской, будет продлена до 22:30.

Также планируется увеличить количество автобусов. К остановке «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов № 1, 67, 34, 41, следующие в сторону проспекта Кирова. А автобусы №1 и 67 будут ждать пассажиров на остановке «Улица Дальняя». Они проследуют до микрорайона Крутые Ключи, поселков Мехзавод, Красная Глинка.