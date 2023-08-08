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НовостиОбщество8 августа 2023 14:37

В Самарской области до 14 августа 2023 года действует запрет на посещение лесов

Жителям региона запретили посещать лесные массивы до середины месяцы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В регионе установилась сухая и жаркая погода

В регионе установилась сухая и жаркая погода

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области из-за сухой и жаркой погоды продолжает действовать запрет на посещение лесов. Он продлен до середины месяца. Об этом сообщают в мэрии Самары.

– В связи с высокой пожарной опасностью на территории региона (4-5 классы) до 14 августа 2023 года установлен запрет на пребывание граждан в лесах, – уточнили в администрации Самары.

Жителям региона запрещено въезжать в леса на автомобилях, жечь сухую траву, разводить открытый огонь вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, жечь мусор и другие отходы.

Отметим, что жаркая погода задержится в Самарской области еще на несколько дней. Синоптики обещают малооблачную погоду и отсутствие осадков. Воздух местами прогреется до +34 градусов.