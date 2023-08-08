Аграрии Самарской области планируют собрать более 2 млн тонн зерна в 2023 году

Уборочная кампания идет полным ходом Фото: "КП" Архив

Аграрии Самарской области продолжают уборочную кампанию. Сельхозпроизводители убрали уже 44% посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. При этом планы на текущий год масштабные – власти не исключают, что в регионе будет собрано 2,47 млн. тонн зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Николай Абашин во время заседания в правительстве.

– Это результат большой работы сельхозпроизводителей, а также системы мер поддержки предприятий агропромышленного комплекса. В течение пяти лет мы стимулируем сельхозпроизводителей к приобретению элитных семян, применению минеральных удобрений, активно обновляем сельхозтехнику, и средний возраст парка сельскохозяйственных машин и оборудования в наших фермерских хозяйствах, – подчеркнул в ответ председатель регионального правительства Виктор Кудряшов.

Власти отмечают, что на текущий момент урожайность превышает среднемноголетние значения.