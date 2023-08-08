Водитель «Рено» устроил массовое ДТП с «Калиной» и фурой в Самарской области

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 8 августа 2023 года, в Самарской области произошло массовое ДТП. В Сызранском районе столкнулись три автомобиля. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Согласно материалам ГИБДД, авария случилась в 16:40 на трассе М-5 «Урал». 52-летний водитель «Рено» ехал со стороны Самары в направлении Москвы. На 891 километре трассы он не выбрал безопасную скорость и въехал в стоящую «Лада Калина», за рулем которой был 67-летний мужчина. От удара «Калина» врезалась в стоящий полуприцеп «Котель» в составе с тягачом ДАФ.

В результате аварии пострадал водитель отечественного авто. Его доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.