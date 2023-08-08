Самарский врач-нарколог Сабакаев назвал 6 стадий развития алкоголизма

Врач напоминает, что алкоголь не является способом решения проблем Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Экспериментальное, социальное, привычное употребление. Так выглядят несколько стадий развития алкоголизма. В общей сложности их – шесть, а заключительная ведет к печальным последствиям. Главный врач Сызранского наркологического диспансера, врач-нарколог Николай Сабакаев рассказал, как происходит формирование зависимости от алкоголя.

– Первое знакомство с алкоголем чаще всего происходит в подростковом возрасте и носит неосознанный характер, то есть не подкреплено мотивацией. На следующей стадии люди бессистемно употребляют алкоголь, затем – пьют в компании, – отмечает специалист.

После этого пьянство уже входит в привычку, человек не представляет свою жизнь без алкоголя. Эта стадия является прямой дорогой к алкоголизму. Пятая стадия – злоупотребление спиртными напитками, и последняя, шестая – синдром зависимости. Врач напоминает, что алкоголь не является способом решения проблем. Вместо этого он предлагает выбрать альтернативный и более приятный вариант.

– Спорт, прогулки, танцы, отдых с близкими за просмотром любимого фильма — правильных способов разгрузки очень много. Отказавшись от алкоголя, вы защитите себя и окружающих от неоправданных рисков, – подчеркнул Николай Сабакаев.