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НовостиОбщество8 августа 2023 17:13

Самарский врач-нарколог Сабакаев назвал 6 стадий развития алкоголизма

Врач Николай Сабакаев рассказал, как обнаружить первые признаки алкогольной зависимости
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Врач напоминает, что алкоголь не является способом решения проблем

Врач напоминает, что алкоголь не является способом решения проблем

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Экспериментальное, социальное, привычное употребление. Так выглядят несколько стадий развития алкоголизма. В общей сложности их – шесть, а заключительная ведет к печальным последствиям. Главный врач Сызранского наркологического диспансера, врач-нарколог Николай Сабакаев рассказал, как происходит формирование зависимости от алкоголя.

– Первое знакомство с алкоголем чаще всего происходит в подростковом возрасте и носит неосознанный характер, то есть не подкреплено мотивацией. На следующей стадии люди бессистемно употребляют алкоголь, затем – пьют в компании, – отмечает специалист.

После этого пьянство уже входит в привычку, человек не представляет свою жизнь без алкоголя. Эта стадия является прямой дорогой к алкоголизму. Пятая стадия – злоупотребление спиртными напитками, и последняя, шестая – синдром зависимости. Врач напоминает, что алкоголь не является способом решения проблем. Вместо этого он предлагает выбрать альтернативный и более приятный вариант.

– Спорт, прогулки, танцы, отдых с близкими за просмотром любимого фильма — правильных способов разгрузки очень много. Отказавшись от алкоголя, вы защитите себя и окружающих от неоправданных рисков, – подчеркнул Николай Сабакаев.