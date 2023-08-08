В центре Самары напротив Филармонии тушат крупный пожар

Ночной пожар тушили несколько пожарных машин. Фото: Александр Сергеев

Вечером 8 августа в историческом центре Самары произошел пожар. Загорелись строения на пересечении улиц Льва Толстого и Чапаевской, напротив Филармонии. Как сообщили очевидцы журналисту "КП-Самара", речь идет о старом здании, возможно – сарае.

- Горит дом в глубине квартала, - рассказали очевидцы.

На месте работают пожарные.

- Горели неэксплуатируемые строения, в 23.08 локализация, без погибших, - сообщили в областном МЧС.

По рассказам очевидцев, запах гари чувствуют на много кварталов вокруг.