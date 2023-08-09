Самарцам рассказали, какие документы не могут требовать при приеме на работу

Полный перечень документов представлен в 65 статье Трудового кодекса РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперт SuperJob рассказал дителям Самары, какие документы не имеют права требовать при приеме на работу, а какие необходимы и предусмотрены законом.

К документам, которые надо предоставить при приеме на работу, относятся паспорт, трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности, СНИЛС, документы воинского учета для военнообязанных, а также документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний. Полный перечень представлен в 65 статье Трудового кодекса РФ.

А вот работодатель не имеет права требовать от соискателя ИНН, рекомендации с предыдущего места работы, сведения о составе семьи, социальные документы, фотографии и другие документы, которые не указаны в законодательстве РФ.

Конечно их могут попросить, однако остается выбор либо предоставить по своему желанию дополнительно, либо отказаться без каких-либо последствий. На основании этого работодатель не имеет права отказывать в заключении трудового договора.

Есть и перечень дополнительных документов, к ним относятся справка об отсутствии судимости для педагогов, медицинские заключения для поступления на работу с вредными условиями и др.

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