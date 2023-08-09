Новый центр общения старшего поколения откроется в селе в Самарской области

В центре участников ждут разнообразные мероприятия. Фото: sfr.gov.ru

В Клявлинском районе состоится открытие третьего Центра старшего поколения. Он появится на ж/д станции Клявлино. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

– Люди старшего возраста больше всего страдают от отсутствия уверенности в завтрашнем дне, социального одиночества. Центр призван помочь им вести активный образ жизни, развиваться, социализироваться и адаптироваться к реалиям времени, – рассказали региональные власти.

В центре уже оборудованы помещения, разработан план мероприятий с учетом пожеланий посетителей. Пожилые смогут принять участие в мастер-классах, тренингах, занятиях по финансовой и юридической грамотности.

Открытие центра состоится 11 августа в 11:00 по адресу: ж/д ст. Клявлино, ул. 70 лет Октября, 33А.

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