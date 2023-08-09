В Самарской области нейросети помогают ловить нарушителей ПДД в темное время

Полицейские напоминают, что за нарушение ПДД придется понести наказание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за соблюдением правил дорожного движения следят комплексы автоматической фиксации правонарушений. На территории региона действует 761 подобный объект. Благодаря нейросети они фиксируют нарушения даже в темное время суток – в частности, распознают отсутствие ремня на водителе и пассажирах. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

– Госавтоинспекция напоминает: в обязанности водителя входит обязательное использование ремней безопасности во время движения. Перевозить, в свою очередь, не пристегнутых ремнями безопасности пассажиров, водитель также не имеет права, – подчеркнули в полиции.

Оперативники отмечают, что за непристегнутый ремень безопасности у водителя предусмотрено наказание – штраф в размере 1 тысячи рублей. Важно, что такое наказание может применяться неограниченное количество раз за один день.