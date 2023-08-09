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НовостиОбщество9 августа 2023 6:30

В Самарской области нейросети помогают ловить нарушителей ПДД в темное время

На территории региона действует 761 комплекс автоматической фиксации правонарушений
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Полицейские напоминают, что за нарушение ПДД придется понести наказание

Полицейские напоминают, что за нарушение ПДД придется понести наказание

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за соблюдением правил дорожного движения следят комплексы автоматической фиксации правонарушений. На территории региона действует 761 подобный объект. Благодаря нейросети они фиксируют нарушения даже в темное время суток – в частности, распознают отсутствие ремня на водителе и пассажирах. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

– Госавтоинспекция напоминает: в обязанности водителя входит обязательное использование ремней безопасности во время движения. Перевозить, в свою очередь, не пристегнутых ремнями безопасности пассажиров, водитель также не имеет права, – подчеркнули в полиции.

Оперативники отмечают, что за непристегнутый ремень безопасности у водителя предусмотрено наказание – штраф в размере 1 тысячи рублей. Важно, что такое наказание может применяться неограниченное количество раз за один день.