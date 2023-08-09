Ипотека с господдержкой: банки увеличивают максимальную сумму кредита по льготной ипотеке

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Максимальная сумма кредита по льготным программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» заметно выросла. Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области она стала 15 млн рублей против прежних 12 млн рублей. Для других регионов России эта сумма поднялась с 6 до 7,5 млн рублей.

Ставка по «Господдержке» в Сбере, например, составляет от 8% годовых с учетом страхования жизни и здоровья, по «Семейной ипотеке» — 6% годовых. Первоначальный взнос — от 15% стоимости объекта недвижимости, срок кредита — до 30 лет. При этом по акции на процентные ставки для лимитов до 6 млн и 12 млн рублей кредит по «Семейной ипотеке» можно взять по ставке от 5,4% годовых, по «Господдержке» — от 7,4% годовых.

- Ипотека с господдержкой лидирует в выдачах, составляя более 50% ипотеки Сбера. Мы сохранили низкие ставки по льготным программам и продолжаем улучшать условия для наших клиентов. Увеличение максимальной суммы кредита позволит покупателям выбирать более просторное и комфортное жилье для всей семьи, не откладывая решение квартирного вопроса, - отметил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик».