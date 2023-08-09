В Самаре встречные потоки машин на ул. Советской Армии разделили столбиками

Новое ограждение поможет предотвратить выезд на встречную полосу Фото: скриншот видео

В Самаре на улице Советской Армии появилась необычная разделительная полоса. Вместо привычного металлического ограждения там установили сигнальные столбики. Информацией об этом поделился видеоблогер Евгений Щекин.

Судя по видео, встречные транспортные потоки разделили столбиками в бело-красную полоску на участке от Самарского государственного экономического университета до улицы Загорской. Подобное пластиковое ограждение призвано стать визуальным препятствием для автомобилистов. Также оно поможет предотвратить выезд на встречную полосу.

Самарцы к нововведению отнеслись двояко. Одни считают, что это правильное решение. По их словам, на данном участке Советской Армии водители нередко нарушали правила: разворачивались через две сплошные или поворачивали через сплошные полосы во дворы. Они предлагают установить такие столбики и на участке в районе перекрестка с проспектом Карла Маркса, где многие с нарушением поворачивают на заправку.

Противники нововведения уверены, что подобное ограждение — слишком хлипкое и долго не простоит. Особенно их волнует, как зимой там будут чистить снег. Другие горожане считают, что сигнальными столбиками стоило бы оградить трамвайные пути.

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