Toyota RAV4 перевернулась на крышу после столкновения со Skoda в Самаре

Все обстоятельства происшествия продолжают устанавливаться. Фото: "ДТП 163 Самара"

В среду, 9 августа 2023 года, в Самаре произошло серьезное ДТП. В 13:24 на перекрестке рядом с площадью Кирова столкнулись иномарки Toyota RAV4 и Skoda. В результате этого одна из машин перевернулась на крышу.

— За рулем «Тойоты» находилась 33-летняя женщина, которая пострадала в аварии. Автомобилистку доставили в медицинское учреждение, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники полиции оперативно выехали на место аварии по обращению очевидца. Все обстоятельства происшествия продолжают устанавливаться. В настоящий момент причины аварии неизвестны.

— Ну как так можно гнать в городе, да еще на перекрестке, что даже машины переворачиваются, — написала самарчанка в соцсетях.

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