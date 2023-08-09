Самарцы пожаловались на стаю бездомных агрессивных собак на улице Победы

Собаки нападают на горожан. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре горожане рассказали об очередном нападении животных. Кочующая стая бездомных собак набросилась на местных жителей.

Пользователи социальных сетей рассказали, что обычно стая собак сидит на улице Физкультурной. Горожане, выгуливающие домашних питомцев, привыкли обходить их стороной. На этот раз агрессивные собаки перебрались на улицу Физкультурную, где набросились на домашнего пса. По словам очевидцев, около 10 бездомных животных окружили местных жителей.

- Что будет, если вместо взрослых, которые и сами теряются в таких ситуациях, будет ребёнок? - переживают пользователи в социальных сетях.