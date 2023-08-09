Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров сравнил острова на Волге у Самары с Мальдивами

Так выглядят самарские острова с высоты птичьего полета / Фото: t.me/aviajourney

Красоты Самары и ее окрестностей поразили в самое сердце еще одну довольно известную личность. В городе побывал ректор РАНХиГС, директор АНО «Россия — страна возможностей», экс-министр правительства Москвы Алексей Комиссаров. Он прилетел в областную столицу на легкомоторном самолете. Причем за штурвалом он был сам.

— Волга — это, конечно, Самара. Да простят меня все остальные города, расположенные на этой великой реке. Набережная в Самаре — одна из длиннейших и красивейших набережных среди всех городов России. И здесь прекрасный песчаный пляж. С места командира самолета самарские острова выглядят не хуже Мальдивских. Уверен, что именно так и есть, — написал Алексей Комиссаров в телеграм-канале.

Алексей Комиссаров полетал над Волгой и снял с воздуха Самару / Фото: t.me/aviajourney

Ректор РАНХиГС полетал над Волгой и снял с высоты птичьего полета набережную в Самаре. Также в объектив его камеры попал строящийся мост у Климовки, который станет частью масштабного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай».

Побывал Алексей Комиссаров и в самом городе. Прогулялся по набережной, посмотрел на скульптурную композицию «Бурлаки на Волге», а также побывал в комнате, где когда-то жил космонавт Юрий Гагарин (после полета в космос он отдыхал и приходил в себя именно в Самаре). Успел гость понаблюдать и знаменитые волжские закаты. Он заявил, что в Самаре они просто фантастические.

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