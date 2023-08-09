В Самаре на набережной проведут День физкультурника 12 августа 2023 года

День физкультурника пройдет на городской набережной

В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню физкультурника 12 августа 2023 года. Самарцы смогут поучаствовать в спортивных турнирах.

По информации пресс-службы правительства региона, набережная областного центра станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника. Программа начнется в 16:00. На сцене у бассейна ЦСКА проведут выступления спортивных клубов и федераций, а после на экранах начнется онлайн-трансляция матча Российской Премьер-Лиги между командами «Локомотив» и «Крылья Советов». Также жители смогут посетить аллею спортивных школ и организаций, где представители учреждений расскажут о достижениях воспитанников.

Помимо этого, организуют спортивную игры «Готов к труду и обороне – ПобеДА будет Za нами!», акции по заполнению тематических открыток «Спасибо, парни!» и по плетению маскировочных сетей. Мероприятие завершит легкоатлетический ночной забег «Огни Самары».