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НовостиОбщество9 августа 2023 12:41

Самарцам напомнили, как правильно выбрать школьную обувь

Жителям Самарской области рассказали о тонкостях при выборе обуви для детей
Алена ПРОВКИНА
Родителям рассказали, как подготовиться к школе

Родителям рассказали, как подготовиться к школе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали о правилах при выборе школьной обуви. Родителям необходимо покупать маркированную обувь.

По информации ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора, чтобы выбрать качественную обувь, местным жителям необходимо отслеживать маркировку – ярлык с данными о производителе и составе сырья, читаемый и доступный для осмотра. Помимо этого, важно обратить внимание на материал. Специалисты рекомендуют покупать натуральную кожу, нубук или плотный текстиль. Подошва должна быть легкая и гибкая, а внутренняя часть иметь бесшовную подкладку и стельку анатомической формы.

Для младших классов лучше покупать обувь с удлиненным, жестким задников, для фиксирования стопы в правильном положении. Максимальная высота каблука не должна превышать 1,5 сантиметра.