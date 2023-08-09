В Тольятти подготовили Дворец спорта «Лада-Арена» к проведению матчей КХЛ

Ледовую арену в Тольятти обновили перед стартом нового сезона КХЛ, где будет играть местная "Лада" / Фото: vk.com/lada.arena

В Тольятти в перерыве между соревновательными сезонами успели обновить Дворец спорта «Лада-Арена». Теперь площадка соответствует техническому регламенту КХЛ и может принимать у себя матчи лиги. Об этом сообщила врио министра спорта региона Лидия Рогожинская на площадке ЦУРа.

– Арена уже готова, лед залит и готов к проведению нового сезона КХЛ. Все требования, которые нам предъявляет технический регламент лиги КХЛ, мы выполнили. Благодаря участию губернатора были выделены дополнительные средства из бюджета для подготовки «Лады-Арены» к проведению КХЛ, – отметила Лидия Рогожинская.

К новому сезону КХЛ готовится и «Лада». С новым составом команды болельщики познакомятся 16 августа на презентации в стенах обновленного дворца спорта. С 11 по 13 августа команда примет участие в традиционном домашнем турнире «Кубок LADA».

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