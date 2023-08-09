Юбилейный фестиваль «Самарское знамя» пройдет в Струковском саду 19 августа

Жителей региона приглашают отметить 146-летие легендарного Самарского знамени / Фото: реготделение Российского военно-исторического общества

В следующую субботу, 19 августа 2023 года, в областной столице состоится V Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя». Его организатором выступает региональное отделение Российского военно-исторического общества при поддержке правительства Самарской области и Самарской митрополии.

Юбилейный фестиваль начнется в 12:00 с молебна в Иверском женском монастыре (Волжский проспект, 1, корпус 1), где 146 лет назад монахини вышили легендарное Самарское знамя. Его проведет митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. После этого состоится церемония возложения цветов к могиле Петра Алабина, а затем — крестный ход с копией знамени до Струковского сада.

Основные мероприятия фестиваля пройдут в Струковском саду. В 13:00 начнется церемония открытия, на которой наградят победителей творческих конкурсов и выступит оркестр 2-й гвардейской общевойсковой армии. До 19:00 в парке будут работать более 35 интерактивных площадок. Там будут воссозданы быт, культура и военные традиции конца XIX века.

Напомним, Самарское знамя — символ победы России в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, освобождения стран Балканского полуострова от 500-летнего османского ига. Сейчас оно хранится в Национальном музее военной истории Болгарии в Софии. Одна из редких копий знамени находится в Патриаршем Богоявленском соборе в Москве, куда его в 2018 году передал губернатор Дмитрий Азаров. Отметим, что теперь Самарское знамя также является символом Самарского батальона, который принимает участие в СВО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал