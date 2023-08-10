Кинологи из Самары получили награду за охрану на саммите «Россия-Африка»

На мероприятии работали трое самарских кинологов и служебные собаки Фото: ГУ МВД России по Самарской области

С 17 по 23 июля 2023 года в Санкт-Петербурге проходил второй саммит «Россия-Африка». Особое внимание было уделено безопасности. За порядком на территории города и Ленинградской области следило множество полицейских, в том числе – кинологи из Самары. Линар Нурутдинов, Юлия Якупова и Анастасия Павлова со служебными собаками осуществляли охрану общественного порядка.

– Пристальное внимание кинологов было направлено на обеспечение правопорядка и безопасности местных жителей и гостей города. В составе межведомственных рабочих групп они обследовали объекты проведения форума и саммита, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Хорошая работа не осталась без внимания – самарские кинологи получили благодарность. Начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Роман Плугин поблагодарил сотрудников кинологической службы самарского облглавка МВД за образцовое выполнение задач.