Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 августа 2023 5:29

Кинологи из Самары получили награду за охрану на саммите «Россия-Африка»

Самарские кинологи следили за порядком на международном мероприятии в Санкт-Петербурге
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На мероприятии работали трое самарских кинологов и служебные собаки

На мероприятии работали трое самарских кинологов и служебные собаки

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

С 17 по 23 июля 2023 года в Санкт-Петербурге проходил второй саммит «Россия-Африка». Особое внимание было уделено безопасности. За порядком на территории города и Ленинградской области следило множество полицейских, в том числе – кинологи из Самары. Линар Нурутдинов, Юлия Якупова и Анастасия Павлова со служебными собаками осуществляли охрану общественного порядка.

– Пристальное внимание кинологов было направлено на обеспечение правопорядка и безопасности местных жителей и гостей города. В составе межведомственных рабочих групп они обследовали объекты проведения форума и саммита, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Хорошая работа не осталась без внимания – самарские кинологи получили благодарность. Начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Роман Плугин поблагодарил сотрудников кинологической службы самарского облглавка МВД за образцовое выполнение задач.