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НовостиОбщество10 августа 2023 5:53

В Самаре запустили движение по новой дороге на улице Мира в Крутых Ключах

Новая дорога на улице Мира в Красноглинском районе открылась в августе 2023 года [фото] [видео]
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Новый участок дороги является 6 этапом Северного шоссе

Новый участок дороги является 6 этапом Северного шоссе

Фото: скриншот с видео

В Самаре открыли новую дорогу, построенную в Красноглинском районе. Речь идет о продлении улицы Мира в микрорайоне Крутые Ключи. Движение по участку было запущено в тестовом режиме в среду, 9 августа.

Самарский видеоблогер Александр Карягин посетил объект и поделился кадрами. Судя по видео, новую дорогу полностью подготовили к приему автомобилистов – на полотно нанесли дорожную разметку, рядом установили светофоры, дорожное ограждение и дорожные знаки. По проезжей части уже вовсю разъезжают машины.

Напомним, новый участок дороги является шестым этапом Северного шоссе. Он представляет собой четырехполосное шоссе длиной 440 метров и ведет от федеральной трассы до бульвара Финютина.

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