Часть самарцев поддерживает идею увеличить акцизы на сигареты

Женщины поддерживают идею чаще мужчин (53 и 45%). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob в Самаре каждый второй некурящий и каждый шестой курильщик поддерживают идею увеличить акцизы на сигареты. Напомним, увеличение на 30% предложил минфин РФ.

За идею высказались 49% самарцев, против оказались 32%. Причем женщины поддерживают идею чаще мужчин (53 и 45%). Чем больше доход у самарцев, тем чаще они согласны с антитабачными мерами.

Так, 40% опрошенных поддерживают идею среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей и 54% – с зарплатой от 80 тысяч рублей. Также больше всего сторонников увеличения акцизов оказалось среди некурящих (54%), а меньше всего – среди курильщиков (16%).

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