Детское и спортивное оборудование появилось во дворе на ул. Агибалова в Самаре

Работы будут завершены к осени Фото: администрация Самары

Дворы Самары продолжают преображаться в рамках губернаторского проекта «СОдействие». Сейчас работы ведутся на улице Агибалова, 76, 78 в Ленинском районе. Там уже установили новое детское и спортивное оборудование, заасфальтировали дорожки.

– Скоро во дворе появится травмобезопасное покрытие и газонные ограждения. Еще до начала учебного года дети успеют по достоинству оценить новую яркую детскую и многофункциональную спортивную площадку, – рассказала глава Ленинского района Елена Бондаренко.

По данным городской администрации, обновление дворовой территории уже вышло на финишную прямую. Завершить работы планируется к осени.

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