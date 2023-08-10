Самарца задержали за передачу Украине данных об эшелонах военной техники

В отношении жителя Самарской области возбуждено уголовное дело

Сотрудники ФСБ задержали жителя Самарской области. Его подозревают в государственной измене - в передаче Украине данных об эшелонах военной техники. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

По данным правоохранителей, самарец переписывался в мессенджере с представителем спецслужбы Украины. Якобы по заданию этого человека он фотографировал воинские эшелоны на территории Самарской области, а затем передавал снимки. Фото он сопровождал комментариями: говорил, где снимал, и называл количество военной техники.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Правоохранители продолжают выяснять все детали произошедшего.

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