Парк Победы в Тольятти откроется к осени 2023 года после реконструкции

Большая часть работ уже выполнена. Фото: Николай Ренц
В Тольятти продолжается реконструкция Парка Победы. Значительная работ уже завершена. Об этом сообщил глава города Николай Ренц.
– Осталось оформить мемориальный комплекс, где находится военная техника. Саму технику уже обновили, сделали это должным образом — придали ей соответствующий облик. И теперь, глядя на нее, испытываешь сильные эмоции и глубокие чувства, – поделился мэр Автограда.
По информации Николая Ренца, завершить обновление любимого горожанами общественного пространства планируется уже к сентябрю. На следующий год реконструкция площадки будет продолжена. В частности, в парке хотят обновить облицовку вокруг Вечного огня.
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