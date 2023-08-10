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НовостиОбщество10 августа 2023 9:22

Парк Победы в Тольятти откроется к осени 2023 года после реконструкции

Мэр Тольятти рассказал о реконструкции Парка Победы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Большая часть работ уже выполнена. Фото: Николай Ренц

Большая часть работ уже выполнена. Фото: Николай Ренц

В Тольятти продолжается реконструкция Парка Победы. Значительная работ уже завершена. Об этом сообщил глава города Николай Ренц.

– Осталось оформить мемориальный комплекс, где находится военная техника. Саму технику уже обновили, сделали это должным образом — придали ей соответствующий облик. И теперь, глядя на нее, испытываешь сильные эмоции и глубокие чувства, – поделился мэр Автограда.

По информации Николая Ренца, завершить обновление любимого горожанами общественного пространства планируется уже к сентябрю. На следующий год реконструкция площадки будет продолжена. В частности, в парке хотят обновить облицовку вокруг Вечного огня.

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