Дмитрий Азаров проверил готовность самой большой школы Снежного к 1 сентября

Первая приемка школы состоится 18 августа. Фото: правительство Самарской области

В среду, 9 августа, губернатор Самарской области проверил восстановление социальных объектов в Снежном ДНР. Регион оказывает городу-побратиму активную поддержку в этом направлении. В рамках поездки Дмитрий Азаров посетил школу №1, в которой выполняется капремонт. Она является самой большой в Снежном.

Работы в школе начались весной 2023 года – после того, как местные жители обратились с соответствующей просьбой к Дмитрию Азарову. Сейчас здесь заменили кровлю и, частично, оконные конструкции, обновили инженерные системы, отремонтировали санузлы, выполнили чистовую отделку. В спортзал привезли новые маты, а в класс продленного дня – кровати. Кроме того, благодаря помощи Самарской области, здесь появился телевизор, ноутбук. Директор школы отметила, что сейчас им требуется частичная замена мебели.

– Понятно, что надо планировать и городу помогать и по обновлению мебели тоже, – принял решение глава региона.

Первая приемка школы состоится 18 августа. К этому моменту территория должна быть приведена в порядок, подчеркнул губернатор. Директор школы Татьяна Садовая поблагодарила Дмитрия Азарова от лица педагогического коллектива и родительского сообщества. К ней присоединились и учащиеся школы – они также поздравили губернатора с днем рождения.

Во время поездки Дмитрий Азаров также посетил здание МФЦ. Его планируется открыть уже 20 августа.

Напомним, в 2022 году благодаря поддержке Самарской области в Снежном привели в порядок 82 объекта. В 2023 году восстановительными работами планируется охватить 64 объекта города. На 57 они уже ведутся.