В Самаре 461 дом подключили к водопроводу по проекту «Вода с улицы – в дом»

На сегодняшний день все жители Красноглинского района пользуются водой в домах, колонки остались в других районах. Фото: «РКС-Самара»

В Самаре специалисты продолжают подключать дома к централизованному водопроводу и убирать колонки с улиц. В рамках проекта «Вода с улицы – в дом» воду подвили к 461 дому. Об этом сообщает «РКС-Самара».

Пять лет назад ресурсная организация решила помочь самарцам завести холодную питьевую воду в каждый дом. За время действия проекта около полутора тысяч жителей перестали ходить за водой к колонкам, почти тысяча из которых перестала действовать за ненадобностью.

Так, большая часть колонок уже давно перестала использоваться по назначению и превратилась в источник грязи и наледи от мытья машин и бесконтрольного полива огородов. В «РКС-Самара» отметили, когда начались первые льготные подключения по программе и ликвидация колонок, люди жаловались и требовали вернуть их.

Однако потом выяснялось, что чаще возмущались те люди, которые по документам не имели отношения к колонкам, а воду воровали или даже использовали в коммерческих целях. На сегодняшний день все жители Красноглинского района пользуются водой в домах. Близки к такому результату Промышленный и Самарский районы.

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