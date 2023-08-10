В Самарской области студенты-педагоги смогут оформить ежемесячную выплату

Новую меру поддержки разработала администрация Самары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области появилась новая мера социальной поддержки. Впервые выпускники педагогических классов с сентября 2023 года смогут оформить ежемесячную выплату, размер которой составит одну тысячу рублей.

— Выплата будет назначаться выпускникам педагогических классов, которые поступили на очную форму обучения в региональные вузы и ссузы в год окончания школы на педагогические специальности, — рассказали в департаменте опеки, попечительства и соцподдержки Самары.

Новую меру поддержки разработала администрация Самары. Предполагается, что выплаты привлекут молодых педагогов в образовательные организации не только областного центра, но и всего региона.

Чтобы оформить выплату, надо обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения «ЦОМСПН». Узнать дополнительные подробности можно по телефону 340-08-47.

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