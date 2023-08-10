Общественники бьют тревогу из-за «серого полигона» в Кировском районе Самары

В прошлом году мусор был частично убран Фото: скриншот с видео

Самарские общественники обратили внимание на огромную свалку отходов в поселке Чкалова. Она была замечена еще в 2018 году, а несколько месяцев назад разрослась.

– Свалка заняла 8 гектаров леса и утрамбовалась. В прошлом году городские власти заключили контракт на 50 млн рублей: появилась надежда на очистку территории. Неравнодушными гражданами были высажены деревья на месте частично вывезенного мусора, – рассказали в Народном фронте Самарской области.

Однако, по словам активистов, проблема осталась нерешенной: часть отходов до сих пор на месте и представляет собой экологическую опасность.

– Сегодня доступ к «серому полигону» закрыт, проезд грузовым транспортом невозможен. Сейчас эта свалка — законсервированный объект. Однако и этого достаточно, чтобы бить тревогу, – уверяют в пресс-службе ОНФ.

Отмечается, что ситуация находится на контроле. Общественники уже направили обращение в администрацию.

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