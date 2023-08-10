Самарский врач Ольга Сазонова рассказала, какие продукты стоит убрать из рациона

Специалист рассказала об особенностях диеты

В Самарской области врач-диетолог рассказала о принципах диеты с заболеванием сердца. Ожирение является фактором риска развития заболеваний.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, диетолог Ольга Сазонова рассказала, какие продукты важно исключить при соблюдении диеты. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит снизить количество потребляемой пищевой соли. Норма не должна превышать 5 грамм в день. Также следует уменьшить количество жирного мяса, колбасных изделий, консервов и молочной продукции высокой жирности.

Оптимальными источниками жирных кислот являются: подсолнечной, оливковое и кукурузные масла и морская рыба. Следует отдавать предпочтения зерновым, овощам, фруктам и ягодам. Предпочтительны тушение и варка. Помимо этого, следует придерживаться 4-6 разового приема пищи, небольшими порциями.