В Самаре 13 августа состоится форум «Любовь с клиентом»

Самарцев приглашают на авторский бизнес-форум Александры Бакиной / Фото: vk.com/bakina_alex

В воскресенье, 13 августа 2023 года, в Самаре состоится первый форум «Любовь с клиентом». Он пройдет в отеле «7 Авеню» (ул. Ново-Садовая, 3). На мероприятии первые лица крупных компаний расскажут, как добиться успеха через особое отношение к клиенту. Миссия форума – содействие профессиональному росту собственников малого и среднего бизнеса, развитие предпринимательской инициативы.

Во время мероприятия участникам деловой встречи покажут на конкретных примерах работу успешной новой маркетинговой модели «человек - человеку»: от простого удовлетворения потребностей клиентов к выстраиванию долгосрочных отношений между людьми. Участники события разберут свои бизнес-кейсы с точки зрения языков любви: Забота, Подарки, Поддержка, Время, Прикосновения.

Спикеры поделятся предпринимательским опытом, как возникали идеи, концепции, стратегии, ориентированные на любовь и заботу. Инициатор форума - Александра Бакина, бизнес-консультант и бизнес-тренер в сфере продаж. С 2007 года работает с предпринимателями, имеет опыт в 27 разных сферах бизнеса в 6 городах России.

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