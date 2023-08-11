В Самаре полицейские изъяли из кафе 80 литров алкоголя

Сотрудники полиции провели направленные рейды. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре сотрудники отдела по вопросам миграции, правоохранители при содействии бойцов ОМОН провели рейды в Кировском районе. Полицейские проверили кафе и рынок.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции проверили кафе на улице Ставропольской. Правоохранители зафиксировали нарушения в сфере оборота алкогольной продукции. В отношении владельца заведения возбудили административное производство. Алкогольную продукцию, объем который составил 80 литров, изъяли из незаконного оборота.

Также ночью во время рейда возле одного из рынков полицейские выявили 4 факта нарушения миграционного законодательства. Подобные мероприятия проводятся на территории города систематически.