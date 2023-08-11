В Самарской области климатическая осень в 2023 году может наступить раньше срока

В конце лета в Самарской области зарядят дожди, а температура воздуха опустится ниже +20 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Климатическая осень в 2023 году может наступить раньше срока. Похолодание и дожди начнутся в Самарской области уже в конце августа. Такой прогноз размещен на сайте «Гисметео».

Так, с 14 по 20 августа 2023 года в регионе еще будет держаться жаркая погода — от +27 до +31 градуса. Следующая неделя — с 21 по 27 августа — обещает быть богатой на погодные сюрпризы. В губернии ожидается то жара в +29 градусов, то дожди, а то небольшое похолодание до +20 градусов.

С 28 по 31 августа в Самарской области сохранится прохладная и дождливая погода. В последние два дня лета столбик термометра опустится до +17...+19 градусов. А в ночное время температура и вовсе понизится до +8...+10 градусов. Начало сентября тоже не порадует самарцев теплой погодой.

Предварительный прогноз погоды на конец августа и начало сентября в Самарской области / Фото: www.gismeteo.ru

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