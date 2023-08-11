Едва не забили до смерти палками: неравнодушный самарец спас ястреба от подростков

Ястреб неделю провел под наблюдением сотрудников "Дома Айболита", а потом его благополучно выпустили в лес / Фото: npsamluka.ru

В Самарской области спасли ястреба-перепелятника. Он едва не погиб из-за встречи с подростками. Те избивали птицу палками. К счастью, неподалеку оказался неравнодушный прохожий.

- 30 июля в приют для диких животных «Дом Айболита» попал ястреб-перепелятник. Беднягу нашел местный житель. По его словам, птицу пришлось спасать от подростков, которые палками чуть не забили ее, - рассказали представители нацпарка «Самарская Лука».

Пернатый в течение недели находился под наблюдением специалистов. Он быстро оправился после случившейся с ним неприятности: хорошо ел, летал по вольеру. Птицу было решено вернуть в естественную среду обитания. В понедельник, 7 августа 2023 года, ее успешно выпустили в лес. В нацпарке надеются, что больше ястреб не попадет в беду.

Отметим, ястреб-перепелятник — небольшая хищная птица. У него короткие и широкие крылья и длинный хвост. Представителей этого вида можно встретить как в лесах и степях, так и на городских окраинах.

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