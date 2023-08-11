Три человека пострадали в ДТП с тремя авто на Московском шоссе в Самаре

Двоим пострадавшим назначили амбулаторное лечение, одного госпитализировали Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ночью 10 августа 2023 года на пересечении Московского шоссе и улицы Советской Армии в Самаре произошло серьезное ДТП. Примерно в 2:00 там столкнулись три автомобиля: Toyota Highlander, Datsun on-DO и грузовая «Газель». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 37-летний водитель Toyota. За последний год его уже 15 раз привлекали за нарушение ПДД. Мужчина, двигаясь по Московскому шоссе в направлении улицы XXII Партсъезда, на перекрестке с Советской Армией проехал на красный. В результате он столкнулся с Datsun под управлением 23-летнего молодого человека.

После удара Toyota отбросило на «Газель», за рулем которой находился 24-летний водитель. Грузовой автомобиль ехал по Советской Армии на зеленый сигнал светофора.

Авария не обошлась без пострадавших. Травмы получили водитель Datsun и двое его пассажиров: 20-летняя девушка и 18-летний парень. Последнего госпитализировали в больницу.

В настоящее время полицейские продолжают выяснять все подробности происшествия. Проводится проверка.

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