Жителям Самарской области дали советы по поддержанию здоровья при работе на даче

При первых подозрениях на инсульт сразу надо вызвать скорую помощь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самарской области напомнили, что длительная работа на дачах, огородах и приусадебных участках в жаркие дни может привести к тяжелым, а иногда и угрожающим жизни последствиям. В минздраве региона дали несколько советов для поддержания хорошего самочувствия.

Врачи рекомендуют до отъезда взять с собой тонометр, чтобы ежедневно измерять давление, запас лекарств на весь сезон, мобильный телефон, чтобы быть в случае ухудшения самочувствия на связи, а также узнать, как вызвать скорую на дачу.

На участке советуют работать сидя на специальной скамеечке для садовых работ, надевать головной убор или использовать навес, работать до 10:00 и после 15:00, делать перерывы в работе каждые 30 минут, пить воду. Нельзя работать вниз головой и под палящим солнцем.

При первых подозрениях на инсульт сразу надо вызвать скорую помощь, уложить больного на горизонтальную поверхность, расстегнуть одежду и вынуть зубные протезы, обеспечить приток свежего воздуха.

Лучше запомнить простой тест, который поможет распознать инсульт: человек не может улыбнуться (уголок рта опущен) и поднять обе руки (одна ослабшая). У врачей есть только 4,5 часа, чтобы спасти жизнь больного.

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