В Самарской области за 3 дня задержали 49 нарушивших ПДД мотоциклистов

У шести водителей мотоциклы забрали на стоянку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжаются широкомасштабные рейды ГИБДД. За минувшие три дня полицейские задержали более 40 нарушителей. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

– С 7 по 10 августа сотрудники Госавтоинспекции выявили 49 нарушений среди водителей мототранспорта. В 6 случаях транспортные средства были помещены на спецстоянки. Кроме того, выявлено 3 единицы мототехники, чьи владельцы внесли изменения в конструкцию, – информирует ГИБДД Самарской области.

Профилактические мероприятия будут продолжены в предстоящие выходные c 11 по 13 августа 2023 года. Плотность нарядов ДПС увеличат. Особое внимание будет уделено водителям, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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