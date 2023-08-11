Жители Самары пожаловались на интервалы движения переполненных автобусов № 1

Людям каждый раз проблематично добираться на работу и по другим своим делам. Фото: "Самара № 1"

В Самаре местные жители пожаловались в социальных сетях на большие интервалы движения маршрутного автобуса № 1, который ходит между поселком Красная Глинка и самарским ж/д вокзалом.

— В сторону Красной Глинки вся толпа пытается поместиться в автобус № 1, а следующего вообще не предвидится в обозримом будущем. А когда мы уже с Глинки битком причаливаем на центральную остановку Управы, всегда на остановке человек 20 ждет и не может залезть, — написала самарчанка в городском паблике.

Автор поста не одна возмущается сложившейся ситуацией, в комментариях многие жители поддерживают жалобу. По словам самарца, в выходные он так и не смог дождаться первого автобуса, чтобы уехать в Управленческий.

Кто-то отмечает, что интервалы движения маршрута № 1 зачастую превышают 1-1,5 часа. Из-за этого людям каждый раз проблематично добираться на работу и по другим своим делам.

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