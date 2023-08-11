Самарцу выплатят компенсацию за проблемы с возвратом бракованного телевизора

После подготовленной жалобы магазин вернул денежные средства за товар ненадлежащего качества.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Житель Самары в декабре 2022 года купил в ООО «Ситилинк» телевизор. В тот же день телевизор отключался, каналы переключались в произвольном порядке, а звук не регулировался. Теперь самарцу выплатят компенсацию.
— Мужчина обратился в магазин и потребовал вернуть деньги. Однако получил отказ по причине нарушенной упаковки товара, — рассказали в Роспотребнадзоре по Самарской области.
В связи с этим самарец обратился в юридическую компанию, стоимость услуг по договору составила около 21 тысячи рублей. После подготовленной жалобы магазин вернул денежные средства за товар ненадлежащего качества.
В январе этого года мужчина потребовал «Ситилинк» возместить понесенные убытки за стоимость юридических услуг, магазин отказался. Тогда управление Роспотребнадзора обратилось в суд с иском и потребовало взыскать стоимость оплаченных юридических услуг, компенсации морального вреда и штраф в размере 50% цены иска.
Суд решил взыскать с ООО «Ситилинк» в пользу самарца расходы по оплате юридических услуг в размере 10 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере одной тысячи рублей.
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