Самарцу выплатят компенсацию за проблемы с возвратом бракованного телевизора

После подготовленной жалобы магазин вернул денежные средства за товар ненадлежащего качества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары в декабре 2022 года купил в ООО «Ситилинк» телевизор. В тот же день телевизор отключался, каналы переключались в произвольном порядке, а звук не регулировался. Теперь самарцу выплатят компенсацию.

— Мужчина обратился в магазин и потребовал вернуть деньги. Однако получил отказ по причине нарушенной упаковки товара, — рассказали в Роспотребнадзоре по Самарской области.

В связи с этим самарец обратился в юридическую компанию, стоимость услуг по договору составила около 21 тысячи рублей. После подготовленной жалобы магазин вернул денежные средства за товар ненадлежащего качества.

В январе этого года мужчина потребовал «Ситилинк» возместить понесенные убытки за стоимость юридических услуг, магазин отказался. Тогда управление Роспотребнадзора обратилось в суд с иском и потребовало взыскать стоимость оплаченных юридических услуг, компенсации морального вреда и штраф в размере 50% цены иска.

Суд решил взыскать с ООО «Ситилинк» в пользу самарца расходы по оплате юридических услуг в размере 10 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере одной тысячи рублей.

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